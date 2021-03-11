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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Тіло заховали неподалік дому: перші фото і відео з місця вбивства семирічної Марії Борисової

Поліція Херсонщини продовжує пошуки вбивці семирічної Марії Борисової, тіло якої було знайдено у селі Щастя.

Тіло заховали неподалік дому: перші фото і відео з місця вбивства семирічної Марії Борисової

Також було офіційно підтверджено факт удушення дівчинки.

Судмедексперти припускають, що перед вбивством її зґвалтували.

– Труп Марії Борисової було знайдено біля сільськогосподарської споруди неподалік від її дому. Було встановлено, що смерть наступила внаслідок удушення. Окрім цього, на тілі дівчинки виявлено тілесні ушкодження статевих органів, що може свідчити про зґвалтування, – повідомили у поліції.

  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
  • Марію Борисову знайшли: перші фото і відео з місця вбивства
Тіло заховали неподалік дому: перші фото і відео з місця вбивства семирічної Марії Борисової / 5 фотографий
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Також правоохоронці відзначили, що наразі серед підозрюваних – практично усі мешканці села, де було вбито дівчинку.

Кримінальне провадження, яке було відкрите за фактом зникнення Марії Борисової, перекваліфіковано на п. 2 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України.

Марію Борисову знайшли

Вранці 11 березня семилітню Марію Борисову знайшли мертвою у селі Щастя.

До пошуків було залучено десятки правоохоронців, кінологів та волонтерів.

За інформацією місцевих журналістів, вбивця заховав труп у мішок і покинув його за сараєм біля двоповерхового будинку.

Марія Борисова зникла ввечері 7 березня, не повернувшись додому з прогулянки із братиком.

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