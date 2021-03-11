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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

После четырех дней поисков: полиция Херсонщины нашла тело семилетней девочки

Полиция Херсона нашла тело семилетней Марии Борисовой, которую искали четыре дня.

После четырех дней поисков: полиция Херсонщины нашла тело семилетней девочки

Во время повторного осмотра территории села Счастье Херсонской области полицейские обнаружили тело в сельскохозяйственном помещении одного из домов. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Сейчас следственно-розыскные действия продолжаются, устанавливается причина смерти ребенка.

Семилетняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Она пошла гулять с 10-летним братом вечером, но домой мальчик вернулся сам. Куда исчезла сестра, объяснить он не мог.

Ребенка искали местные жители, полиция, нацгвардейцы, волонтеры из Харькова, Днепра и Павлограда. Но поиски осложнились тем, что служебная собака потеряла следы Марии на автобусной остановке на окраине села.

Мама девочки изначально была уверена, что ребенка похитили. Ведь девочка была коммуникабельным ребенком, а причин бежать из дома у нее не было.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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