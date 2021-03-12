На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина, двоє постраждали

У Дніпропетровській області в Нікопольському районі 12 березня у приватному будинку сталася пожежа, одна людина загинула.

За даними ДСНС, о 05.35 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного сектору у селі Кам’янське на вулиці Набережна. Її локалізували о 05.55, а ліквідували о 06.25.

Після прибуття на місце, рятувальники встановили, що пожежа розпочалася в одноповерховому житловому будинку.

Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя, 1964 року народження. Також внаслідок пожежі постраждали ще двоє людей – чоловік 1966 року народження, та власниця будинку 1957 року народження. Їх обох з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – доправили до Нікопольської центральної районної лікарні.

За даними ДСНС, знищено майно всередині приватного житлового будинку на площі 12 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа у будинку для літніх людей

12 березня у Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей. В Подільському районі на вулиці Лісозахисна, 11-б в триповерховій будівлі на покрівлі розпочалося загоряння.

За даними ДСНС, у той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх рятувальниками.