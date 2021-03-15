Ночью, 15 марта, в Киеве на проспекте Маяковского/Ватутина произошло смертельное ДТП, два человека погибли.

Водитель автомобиля Toyota протаранил Skoda Felicia, в которой передвигали два пассажира, мужчина и женщина.

Автомобиль Skoda остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Шухевича и Перова в направлении Троещинского рынка, внедорожник Toyota на большой скорости двигался по улице Шухевича в том же направлении и на полном ходу влетел в Skoda Felicia.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажирка автомобиля Skoda.

У водителя внедорожника экспертиза показала 2.65 промилле алкоголя.

ДТП под Киевом

Днем 14 марта на Гостомельской трассе в районе Горенки маршрутка с пассажирами вылетела с дороги и врезалась в бигборд.

По данным СМИ, есть пострадавшие, но обошлось без тяжелых травм.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua