PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП, погибли двое людей

Ночью, 15 марта, в Киеве на проспекте Маяковского/Ватутина произошло смертельное ДТП, два человека погибли.

В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП, погибли двое людей

Водитель автомобиля Toyota протаранил Skoda Felicia, в которой передвигали два пассажира, мужчина и женщина.

Автомобиль Skoda остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Шухевича и Перова в направлении Троещинского рынка, внедорожник Toyota на большой скорости двигался по улице Шухевича в том же направлении и на полном ходу влетел в Skoda Felicia.

Читайте
Хотел покататься со школьницами: в ДТП на Ровенщине погиб 16-летний парень

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажирка автомобиля Skoda.

У водителя внедорожника экспертиза показала 2.65 промилле алкоголя.

ДТП под Киевом

Днем 14 марта на Гостомельской трассе в районе Горенки маршрутка с пассажирами вылетела с дороги и врезалась в бигборд.

По данным СМИ, есть пострадавшие, но обошлось без тяжелых травм.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх