Тело оставили на кладбище: на Львовщине нашли убитым пропавшего таксиста

В Дрогобыче 10 марта на местном кладбище нашли убитым пропавшего таксиста.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти (ножевое ранение) нашли в его автомобиле Peugeot Expert.

По предварительной информации, в автомобиле оставшиеся вещи таксиста, поэтому версию ограбления правоохранители не рассматривают.

— 8 марта около 13.00 он выехал из дома на работу и исчез. Вечером этого же дня его телефон был выключен, с ним не было связи, — рассказала журналистам жена Юрия.

Известно, что 63-летний Юрий Новосад работал таксистом почти 20 лет. В 1990-х годах он был депутатом Дрогобычского горсовета первого и второго созывов.

После исчезновения близкие поняли, что произошло что-то плохое, поскольку мужчина всегда был на связи и никогда не исчезал без причины.

По факту убийства таксиста полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК. За содеянное виновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство в Дрогобыче

В конце февраля в центре Дрогобыча произошло убийство, главного подозреваемого взяли под стражу.

Следователи установили, что нетрезвый 26-летний парень встретил свою 24-летнюю девушку, которая была в компании с 50-летним местным жителем.

На почве ревности молодой человек нанес старшему поклоннику девушки семь ударов ножом в шею, грудную клетку, брюшную полость и спину.

50-летний мужчина скончался от кровопотери до приезда кареты скорой помощи. Девушка в результате нападения не пострадала.

Фото: Юрий Новосад