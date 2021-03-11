Тело оставили на кладбище: на Львовщине нашли убитым пропавшего таксиста

В Дрогобыче 10 марта на местном кладбище нашли убитым пропавшего таксиста.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти (ножевое ранение) нашли в его автомобиле Peugeot Expert.
По предварительной информации, в автомобиле оставшиеся вещи таксиста, поэтому версию ограбления правоохранители не рассматривают.
— 8 марта около 13.00 он выехал из дома на работу и исчез. Вечером этого же дня его телефон был выключен, с ним не было связи, — рассказала журналистам жена Юрия.
Известно, что 63-летний Юрий Новосад работал таксистом почти 20 лет. В 1990-х годах он был депутатом Дрогобычского горсовета первого и второго созывов.
После исчезновения близкие поняли, что произошло что-то плохое, поскольку мужчина всегда был на связи и никогда не исчезал без причины.
По факту убийства таксиста полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК. За содеянное виновнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Убийство в Дрогобыче
В конце февраля в центре Дрогобыча произошло убийство, главного подозреваемого взяли под стражу.
Следователи установили, что нетрезвый 26-летний парень встретил свою 24-летнюю девушку, которая была в компании с 50-летним местным жителем.
На почве ревности молодой человек нанес старшему поклоннику девушки семь ударов ножом в шею, грудную клетку, брюшную полость и спину.
50-летний мужчина скончался от кровопотери до приезда кареты скорой помощи. Девушка в результате нападения не пострадала.
Фото: Юрий Новосад