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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Донеччині прикордонники затримали колишнього бойовика: відео допиту

У Дружківці Донецької області прикордонники затримали колишнього бойовика так званої ДНР.

На Донеччині прикордонники затримали колишнього бойовика: відео допиту

Ним виявився 54-річний місцевий мешканець. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів і працював на одному з блок-постів міста.

За дорученням сепаратистів чоловік перевіряв документи та оглядав речі і транспорт осіб, які заїжджали чи виїжджали з окупованих територій.

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На відео допиту 54-річний чоловік у всьому зізнався. Деякі користувачі соцмереж зауважили, що говорив він з двними паузами, і, ймовірно, має проблеми зі здоров’ям або був напідпитку.

– У травні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань “ДНР”. Виконував контрольно-пропускні функції на блок-посту Путєпровод в Дружківці. Згодом я зрозумів, що це бандитська організація, і покинув їхні лави. Про свій вчинок жалкую і каюсь, – запевнив затриманий.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років. Очікується оголошення правопорушнику про підозру, слідчі дії тривають.

На Харківщині затримали бойовика “ЛНР”

23 березня силовики СБУ в Харківській області затримали бойовика “ЛНР”, який довгий час воював проти української армії.

Встановлено, що під час однієї із військових атак його поранили, і він проходив лікування на території РФ.

Також сепаратист встиг відсидіти у в’язниці “ЛНР” за наркотики. Вже після звільнення він повернувся до України.

Джерело: Держприкордонслужба

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