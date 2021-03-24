Змушував похресницю роздягатися для фото: на Херсонщині засудили 49-річного розбещувача

В Каховці Херсонської області суд виніс вирок у справі розбещення малолітньої дівчинки.

Було встановлено, що 49-річний чоловік є хрещеним батьком постраждалої. Вік дитини з міркувань моральності не розголошують.

Перебуваючи за кордоном, він активно спілкувався з дівчинкою в соцмережах.

Доведено, що хрещений батько систематично надсилав дитині свої відверті фото, що мають порнографічний характер.

У відповідь чоловік вимагав, аби похресниця фотографувалася оголеною і показувала йому.

Фотографії дитини, ймовірно, було знайдено і долучено до справи, що повпливало на суворість вироку суду.

49-річного розбещувача засудили до восьми років позбавлення волі.

Кримінальне провадження було відкрито за двома статтями – Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, примушуванні дитини до участі у створенні зображень порнографічного характеру, а також Розповсюдженні таких зображень серед неповнолітніх.

Розбещення дівчинки в Likee

У листопаді минулого року в Харкові затримали 39-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної дівчинки.

З’ясувалося, що затриманий родом із Житомира.

Чоловік цілеспрямовано зареєструвався в соціальній мережі Likee, щоб познайомитися зі школярками: себе ж він видавав за 13-річного підлітка.

За скоєне підсудному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура