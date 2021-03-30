Минуле ґвалтівника і другий спільник: нові подробиці вбивства 7-річної Марійки Борисової

У резонансній справі про вбивство 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини з’явилися нові подробиці.

Власне розслідування провели журналісти проекту телеканалу СТБ Один за всіх.

Як жила родина загиблої дівчинки, що відбувалося в селі Щасливе під час пошуку дитини і яке темне минуле приховував підозрюваний у вбивстві 62-річний пенсіонер – далі у матеріалі.

Стосунки в родині загиблої Марійки

Найбільше новина про затримання 62-річного Миколи шокувала матір і батька загиблої дівчинки.

Батько Андрій зізнався, що Марійка встигла замовити собі подарунок на 8 березня – плюшевого котика, але, на жаль, вже не отримала його.

– Вдень 6 березня вона забігла до мене за дзеркальцем і запитала, що я подарую їй на 8 березня. Вона хотіла плюшевого котика. Вона мене поцілувала і сказала, що побігла до подружок на вулицю. Рано вранці дорогою в школу і назад вона з братом до мене заходила. Але мама не дозволяла їм до мене приходити.

З матір’ю Марійки Андрій розлучився два роки тому. Після цього жінка почала зловживати алкоголем, а в п’яному стані навіть могла вигнати дітей з дому.

На думку психолога Анни Просвітової, байдужість мами і віддаленість тата від виховання і розв’язали руки злочинцеві.

Інші жертви підозрюваного

В перші дні після затримання головного підозрюваного місцеві мешканці почали розповідати, що його жертвами були й інші діти.

Сусідка Миколи Наталя зізналася, що чоловік душив його сина.

– Півтора роки тому 11-річний Діма (син – Ред.) йде з каналу (струмок – Ред.). Він хотів зайти в під’їзд, але перед ним стояв дядько Коля в п’яному стані і розмовляв з сусідкою. Діма хотів пройти, але не вийшло. Тому він вирішив почекати біля під’їзду, – розповідає про подію Наталя.

Психологам 11-річний хлопчик розповів, що того вечора чоловік намагався змусити його зайнятися оральним сексом.

Тоді його мама написала заяву в поліцію, але правоохоронці просто провели з чоловіком профбесіду і відпустили додому.

Донька Миколи стала на його захист

Як з’ясувалося, дружина, донька і двоє синів живуть в Росії. На захист Миколи стала його рідна донька Олена.

– Він хороший батько. Його підозрюють у вбивстві і зґвалтуванні дитини – в тому, чого він не міг вчинити. Він міг бути жорстокий стосовно дорослих людей або своєї родини, але не щодо чужих дітей, – запевняла всіх у студії Олена.

І навіть коли побачила відео з визнанням батька про скоєне, Олена не повірила в його винність.

Чи був у Миколи був співучасник

Після похорону дівчинки чимало місцевих жителів почали підозрювати, що до смерті дитини могла бути причетна ще одна людина.

Односелець Олексій, за словами сусідів родини, в день трагедії ходив селом з мішком в руках, схожим на той, в якому знайшли тіло дівчинки.

Під час розслідування чоловік погодився пройти детектор брехні. Внаслідок аналізу відповідей поліграфолог підтвердив достовірність його свідчень.

Семирічну Марійку Борисову знайшли вбитою вранці 11 березня в рідному селі Щасливе Херсонської області.

Судмедексперти виявили на тілі серйозні пошкодження статевих органів та численні подряпини на шиї, що свідчили про удушення.

Арештований 62-річний чоловік – односельчанин, друг родини дівчинки, у вбивстві якої його звинуватили.

Мешканці села вчинять самосуд, якщо після скоєного ймовірного вбивцю відпустять з-під варти.