8-летняя блогер из Киева Мила Маханец впервые после скандала в соцсетях пообщалась со своими подписчиками в Instagram и ответила на сплетни о беременности и лишении родительских прав ее матери.

Поклонники и хейтеры блогеров интересовались, платили ли родители штраф в полиции и действительно ли мать Милы заставляла детей изображать “влюбленную пару” на камеру.

На вопрос об “отношениях” с Пашей девочка смущенно ответила, что и сама не знает, как их можно описать. Вопросов на эту тему было больше всего.

— Я сама не знаю, что у нас. Паша, ты знаешь? — спросила Мила, отметив его в Insta-стори.

Юные блогеры стали известными благодаря соцсети Likee, где на страницу 8-летней девочки было подписано почти 7 млн ​​пользователей.

Однако после того, как дело получило широкую огласку, уполномоченный по правам детей Николай Кулеба сообщил о блокировке аккаунтов “влюбленных” детей-блогеров в Likee.

Сейчас в соцсети можно найти так называемые фан-страницы “влюбленных” Милы и Паши. Девочка также подтвердила, что пока не пользуется приложением Likee.

— Сейчас меня нет в Likee. Я постараюсь вернуться! Я хочу вернуть свой аккаунт с 6,8 млн (подписчиков — Ред.) — ответила Мила.

Одним из самых провокационных вопросов стала возможная беременность 8-летней Милы Маханец, о которой накануне якобы сообщали неофициальные Telegram-каналы.

Вероятно, оттуда же и появилась информация о “колонии” и “детском доме”.

— Нет, это бред. У нас все хорошо. Учимся, живем как всегда. Никто не в детском доме. Никто не в колонии и не беременный, — ответила девочка.

Пользователей соцсетей возмутило то, что на такие взрослые вопросы 8-летний ребенок отвечает спокойно и без присутствия мамы, которая, как она сама неоднократно заявляла, отвечает за Instagram дочери.



















Беременность, детдом и отношения с парнем: 8-летняя Мила Маханец ответила на сплетни в соцсетях / 5 фотографий

Мать Милы Маханец обратилась в соцслужбы

На днях мать 8-летней Милы Маханец обратилась в соцслужбы, которые начали следить за ее семьей после скандала, связанного с соцсетью Likee.

По словам Дарьи Маханец, после резонансной блокировки всех видео дочери им не нужна помощь соцслужб.

Соцработники, написала мать, якобы запрещают девочке спать с ней в одной постели.

Самым интересным было то, что все гневные слова в адрес социальных служб женщина писала от имени 8-летней дочери.

В то же время на собственной странице в Instagram подобных обращений Дарья Маханец не публиковала.