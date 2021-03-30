8-річна блогер із Києва Міла Маханець уперше після скандалу в соцмережах поспілкувалася зі своїми підписниками в Instagram і відповіла на плітки про вагітність і позбавлення батьківських прав її матері.

Шанувальники і хейтери блогерки цікавилися, чи платили батьки штраф у поліції і чи справді матір Міли змушувала дітей вдавати “закохану пару” на камеру.

На запитання про “стосунки” з Павлом дівчинка ніяково відповіла, що й сама не знає, як їх можна описати. Запитань на цю тему було найбільше.

– Я сама не знаю, що у нас. Пашо, ти знаєш? – запитала Міла, позначивши його в Insta-сторі.

Юні блогери стали відомими завдяки соцмережі Likee, де на сторінку 8-річної дівчинки було підписано майже 7 млн користувачів.

Однак після того, як справа набула широкого розголосу, уповноважений із прав дітей Микола Кулеба повідомив про блокування акаунтів “закоханих” дітей-блогерів у Likee.

Наразі в соцмережі можна знайти так звані фан-сторінки “закоханих” Міли та Паші. Дівчинка також підтвердила, що наразі не користується додатком Likee.

– Зараз мене немає в Likee. Я спробую повернутися! Я хочу повернути свій акаунт з 6,8 млн (підписників – Ред.), – відповіла Міла.

Одним із найпровокативніших запитань стала ймовірна вагітність 8-річної Міли Маханець, про яку напередодні нібито повідомляли неофіційні Telegram-канали.

Ймовірно, звідти ж і з’явилася інформація про “колонію” та “дитячий будинок”.

– Ні, це маячня. У нас все добре. Навчаємося, живемо як завжди. Ніхто не в дитячому будинку. Ніхто не в колонії і не вагітний, – відповіла дівчинка.

Користувачів соцмереж обурило те, що на такі дорослі запитання 8-річна дитина відповідає спокійно і без присутності мами, яка, за її ж словами, відповідає за Instagram доньки.



















Вагітність, дитбудинок і стосунки з хлопцем: 8-річна Міла Маханець відповіла на плітки в соцмережах / 5 фотографий

Матір Міли Маханець звернулася до соцслужб

Днями матір 8-річної блогерки Міли Маханець звернулася до соцслужб, які почали наглядати за її родиною після скандалу, пов’язаного із соцмережею Likee.

За словами Дарини Маханець, після резонансного блокування усіх відео доньки їм не потрібна допомога соцслужб.

Соцпрацівники, написала матір, нібито забороняють дівчинці спати з нею в одному ліжку.

Найцікавішим було те, що всі гнівні слова на адресу соціальних служб жінка писала від імені 8-річної доньки.

Натомість на власній сторінці в Instagram жодних подібних звернень Дарина Маханець не публікувала.