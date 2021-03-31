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Софія Зінов'єва |

Шантажував і ґвалтував кілька років: в Одесі затримали 49-річного педофіла

В Одесі правоохоронці заарештували підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Шантажував і ґвалтував кілька років: в Одесі затримали 49-річного педофіла

Ним виявився 49-річний житель Одеси, який ще у 2019 році створив сторінку у соціальній мережі, де прикидався молодим хлопцем.

Після цього між ним і потерпілою дівчинкою зав’язалася інтернет-дружба, у ході якої він отримав від неї фото інтимного характеру.

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Зловмисник почав їй телефонувати, представляючись представником спеціального органу, який контролює розповсюдження в інтернеті порнографії, та погрожував, що надішле це фото її батькам та знайомим.

Правоохоронці заарештували підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

За те, щоб фото ніхто не отримав, злочинець вимагав з ним зустрітися і дівчинка, боячись осуду, дозволила йому прийти до себе додому, поки мати була на роботі.

Там він зґвалтував дівчинку, а потім погрожував та продовжував своє розбещення протягом двох років.

Лише через два роки потерпіла розповіла про це мамі, а та одразу звернулася до правоохоронних органів.

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Під час обшуку за місцем мешкання затриманого, поліція вилучила мобільний телефон та ноутбук, де знайшли переписки з іншими дівчатами, а також порнографічні фото і відео за участі затриманого і неповнолітніх.

Наразі чоловікові повідомлено підозру за ч 3 та 4 статті 152 про зґвалтування.

Затримання ґвалтівників

23 березня Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області виніс вирок ще одному ґвалтівнику, який вчинив наругу над власною неповнолітньою падчеркою.

33-річний житель Білгород-Дністровського району отримав 12 років в`язниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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