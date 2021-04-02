У Харкові сталася пожежа в ангарі, в якому виготовляли олію.

В результаті події загинула одна людина, ще одна постраждала, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

– Пожежа у Харкові на вулиці Новомосковська на території ТОВ Новобаварський бетон в одноповерховій будівлі ангарного типу виник о 4.18. О 5.39 рятувальники пожежу локалізували, – зазначили в ДСНС.

На місці події працювали 55 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Пожежа у будинку для літніх людей

12 березня у Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей. В Подільському районі на вулиці Лісозахисна, 11-б в триповерховій будівлі на покрівлі розпочалося загоряння.

За даними ДСНС, у той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх рятувальниками.