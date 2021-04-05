У ніч з 4 на 5 квітня у Запоріжжі сталася пожежа, яка забрала життя трьох людей.
Інцидент відбувся у багатоповерховому будинку на вулиці Добровольчих батальйонів.
У квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку виникла пожежа.
Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували вогонь на площі 20 кв. м.
Унаслідок надзвичайної події загинуло три особи.
У ДСНС поки не називають причину пожежі.
Пожежа у Черкаській області
Наприкінці березня під час пожежі у Черкаській області загинуло три людини.
Надзвичайна подія забрала життя бабусі та двох маленьких дівчаток. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь у приватному будинку.
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