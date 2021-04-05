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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Запоріжжі горіла квартира у багатоповерхівці, загинуло три людини

У ніч з 4 на 5 квітня у Запоріжжі сталася пожежа, яка забрала життя трьох людей.

ДСНС пожежа

Інцидент відбувся у багатоповерховому будинку на вулиці Добровольчих батальйонів.

У квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку виникла пожежа.

Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували вогонь на площі 20 кв. м.

Унаслідок надзвичайної події загинуло три особи.

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У ДСНС поки не називають причину пожежі.

Пожежа у Черкаській області

Наприкінці березня під час пожежі у Черкаській області загинуло три людини.

Надзвичайна подія забрала життя бабусі та двох маленьких дівчаток. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь у приватному будинку.

Більше новин про надзвичайні події України читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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