ДТП в Киевской области — подробности ДТП происшествия 5 апреля 2021 происшествия в Ксаверовке

На трассе Киев — Одесса произошло смертельное ДТП — на автодороге столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек погиб.

Транспортное происшествие произошло около 20.00 на 44 км автодороги Киев — Одесса в селе Ксаверовка Киевской области. В местности столкнулись автомобиль АЗЛК 412 и мотоцикл BMW.

Водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия. Также 26-летнюю пассажирку мотоцикла и 19-летнего пассажира машины госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Следователи выясняют обстоятельства ДТП. Правоохранители призывают соблюдать правила дорожного движения.











Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: разбился мотоциклист, два человека в больнице / 3 фотографии

Смертельное ДТП на Житомирщине

В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Жители обнаружили посреди дороги тело местного жителя 1974 года.

Правоохранители установили, что потерпевший стал жертвой ДТП. Поэтому было принято решение об объявлении операции Перехват, чтобы задержать виновника аварии.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Источник: Патрульная полиция Киевской области