ДТП в Київській області – подробиці ДТП події 5 квітня 2021 події в Ксаверівці

На трасі Київ – Одеса сталося смертельне ДТП – на автодорозі зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Внаслідок аварії одна людина загинула.

Транспортна пригода сталася близько 20.00 на 44 км автодороги Київ – Одеса у селі Ксаверівка Київської області. У місцевості зіткнулися автомобіль АЗЛК 412 та мотоцикл BMW.

Водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Також 26-річну пасажирку мотоцикла та 19-річного пасажира машини госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Слідчі з’ясовують обставини ДТП. Правоохоронці наголошують на дотриманні правил дорожнього руху.











Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: розбився мотоцикліст, двоє людей у лікарні / 3 фотографии

Смертельна ДТП на Житомирщині

У Житомирській області сталося смертельне ДТП. Винуватець аварії втік з місця події. Мешканці виявили посеред дороги тіло місцевого жителя 1974 року народження.

Правоохоронці встановили, що потерпілий став жертвою ДТП. Тому було ухвалено рішення про оголошення операції Перехват, щоб затримати винуватця аварії.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Джерело: Патрульна поліція Київської області