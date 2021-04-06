Стрелял из ружья: на Прикарпатье мужчина совершил самосуд над лесорубами

В Ивано-Франковской области мужчина совершил самосуд над браконьерами, которые рубили лес. 51-летний Петр несколько ночей слышал звук бензопил, а потом не удержался и пошел туда с ружьем.

Мужчина зарослями обошел воров леса, а затем совершил несколько предупредительных выстрелов. Воры на это не отреагировали, и он начал стрелять прямо в них.

Даже под пулями лесорубы Василий и Юрий продолжили грузить спиленные деревья. Раненые, они скрылись с места инцидента и уже из дома вызвали скорую.

— Эти люди в течение около 20 лет воруют лес по ночам — с часу ночи до пяти утра. И никто на них не имеет ничего, никакого влияния. Я хотел с ними поговорить, но с их стороны сразу был сопротивление на меня, так что мне некуда было деваться, — объясняет 51-летний Петр.

Единственный, кому светит наказание в этой истории — человек, который гонял лесорубов. Против него завели уголовное производство по факту хулиганства.

Петру грозит тюрьма. А вот насчет похитителей леса, говорят правоохранители, еще надо разбираться: имели ли они разрешение на вырубку деревьев. И даже если нет, то нарушителей только оштрафуют.

В Житомирской области чиновник покрывал вырубку лесов

В Житомирской области глава отдела Госэкоинспекции покрывал незаконную вырубку лесов.

Полиция задержала его при получении денежного вознаграждения. Ему грозит до 10 лет заключения.