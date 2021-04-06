Стріляв з рушниці: на Прикарпатті чоловік здійснив самосуд над лісорубами

В Івано-Франківській області чоловік здійснив самосуд над браконьєрами, які рубали ліс. 51-річний Петро кілька ночей чув звук бензопил, а потім не втримався і пішов туди з рушницею.

Чоловік хащами обійшов крадіїв лісу, а потім здійснив кілька попереджувальних пострілів. Злодії на це не відреагували, і він почав стріляти прямо в них.

Навіть під кулями лісоруби Василь та Юрій продовжили вантажити спиляні дерева. Поранені, вони втекли з місця інциденту і вже з дому викликали швидку.

– Ці люди протягом десь 20 років крадуть ліс ночами – з першої ночі до п’ятої ранку. І ніхто на них не має нічого, ніякого впливу. Я хотів з ними порозмовляти, але з їхнього боку одразу був супротив мені, так що мені не було куди діватись, – пояснює 51-річний Петро.

Єдиний, кому світить покарання в цій історії – чоловік, який ганяв лісорубів. Проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Петрові загрожує тюрма. А от щодо викрадачів лісу, кажуть правоохоронці, ще треба розбиратися: чи мали вони дозвіл на вирубку дерев. І навіть якщо ні, то порушників лише оштрафують.

На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів

У Житомирській області керівник відділу Держекоінспекції покривав незаконну вирубку лісів.

Поліція затримала його під час отримання грошової винагороди. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.