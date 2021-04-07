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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Сотрудничество с Шарием и деньги из РФ: в Хмельницком разоблачили фейковый “горсовет”

СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком, который сотрудничал с пророссийским блогером Анатолием Шарием и финансировался из РФ.

Сотрудничество с Шарием и деньги из РФ: в Хмельницком разоблачили фейковый “горсовет”

СБУ провела обыски в помещениях фейковых депутатов и обнаружила поддельные уставы, печати, бланки, протоколы заседаний, распоряжения и агитационные материалы.

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Также к материалам дела приобщили карточки платежных систем РФ и технические средства.

  • СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком — ФОТО
  • СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком — ФОТО
  • СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком — ФОТО
  • СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком — ФОТО
Сотрудничество с Шарием и деньги из РФ: в Хмельницком разоблачили фейковый “горсовет” / 2 фотографии

Сейчас Служба безопасности Украины проверяет “территориальную общину города Хмельницкий” на причастность к призывам о захвате государственной власти и свержению конституционного строя.

Продолжается досудебное расследование.

Пророссийские агитаторы в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть интернет-агитаторов, призывавших к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственных границ.

Агитаторы действовали на Черниговщине, Сумщине, в Одессе и Запорожье.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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