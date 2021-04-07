СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком — ФОТО

СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком, который сотрудничал с пророссийским блогером Анатолием Шарием и финансировался из РФ.
СБУ провела обыски в помещениях фейковых депутатов и обнаружила поддельные уставы, печати, бланки, протоколы заседаний, распоряжения и агитационные материалы.
Также к материалам дела приобщили карточки платежных систем РФ и технические средства.
Сейчас Служба безопасности Украины проверяет “территориальную общину города Хмельницкий” на причастность к призывам о захвате государственной власти и свержению конституционного строя.
Продолжается досудебное расследование.
Пророссийские агитаторы в Украине
Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть интернет-агитаторов, призывавших к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственных границ.
Агитаторы действовали на Черниговщине, Сумщине, в Одессе и Запорожье.
Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении.