СБУ викрила фейкову міськраду у Хмельницькому – ФОТО

СБУ викрила фейкову міськраду у Хмельницькому, яка співпрацювала з проросійським блогером Анатолієм Шарієм та фінансувалася з РФ.

СБУ провела обшуки у помешканнях фейкових депутатів та виявила підроблені статути, печатки, бланки, протоколи засідань, розпорядження та агітаційні матеріали.

Також до матеріалів справи долучили картки платіжних систем РФ та технічні засоби.







Співпраця з Шарієм і гроші з РФ: у Хмельницькому викрили фейкову “міськраду” / 2 фотографии

Наразі Служба безпеки України перевіряє “територіальну громаду міста Хмельницький” на причетність до закликів про захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Триває досудове розслідування.

Проросійські агітатори в Україні

Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону.

Агітатори діяли на Чернігівщині, Сумщині, в Одесі та Запоріжжі.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру.