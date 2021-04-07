СБУ викрила фейкову міськраду у Хмельницькому – ФОТО

СБУ викрила фейкову міськраду у Хмельницькому, яка співпрацювала з проросійським блогером Анатолієм Шарієм та фінансувалася з РФ.
СБУ провела обшуки у помешканнях фейкових депутатів та виявила підроблені статути, печатки, бланки, протоколи засідань, розпорядження та агітаційні матеріали.
Також до матеріалів справи долучили картки платіжних систем РФ та технічні засоби.
Наразі Служба безпеки України перевіряє “територіальну громаду міста Хмельницький” на причетність до закликів про захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.
Триває досудове розслідування.
Проросійські агітатори в Україні
Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону.
Агітатори діяли на Чернігівщині, Сумщині, в Одесі та Запоріжжі.
Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру.