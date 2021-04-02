СБУ викрила мережу проросійських агітаторів – ФОТО

СБУ викрила міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України.

Агітаторів затримали на Чернігівщині, Сумщині, а також в Одесі та Запоріжжі.

У Чернігові, чоловік через мережу інтернет закликав до державного перевороту, поширював фейки про ЗСУ та популяризував російських найманців.

Він був адміністратором кількох груп у соціальних мережах, де розміщував інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів бойовиків.

Ще один агітатор, що закликав до захоплення влади, діяв у Прилуках.

На Сумщині, мешканець Конотопу закликав до зміни кордону та насильницького повалення конституційного ладу через заборонену в Україні соціальну мережу.

В Одесі кіберфахівці СБУ викрили адміністратора груп, у яких він агітував до різноманітних заворушень та змін держкордону.

Агітатор із Запоріжжя розміщував подібну інформацію на особистих сторінках у соціальних мережах.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру, слідчі дії тривають.

Інформаційна війна проти України

19 березня СБУ повідомила про припинення діяльності ботоферми у Києві, через яку розповсюджували фейкову інформацію про Україну.

У службі повідомили, що ботоферму фінансували з РФ.