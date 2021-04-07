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Євгенія Шапоренко |

Убийство стилиста Екатерины Положай: ее экс-супруг получил пожизненное заключение

В Киеве суд объявил приговор убийце известного стилиста Екатерины Положай. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Убийство стилиста Екатерины Положай: ее экс-супруг получил пожизненное заключение

37-летнюю владелицу салона красоты Екатерину Положай убили 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы. Убийцей оказался ее экс-супруг.

— Бывший муж потерпевшей за неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство. Злоумышленник точно знал распорядок дня бывшей жены и маршруты ее передвижения по городу, — отметили в прокуратуре.

В день убийства он приехал в салон красоты и ожидал жертву. Когда женщина зашла в помещение, то мужчина юркнул за ней.

Там больше никого не было. Убийца с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, что привело к ее смерти.

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Затем он пытался уничтожить доказательства, придумал алиби. Однако в ходе следствия правоохранителям удалось получить неопровержимые доказательства совершения преступления именно этим лицом.

Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (Тайное хищение чужого имущества) УК Украины. Мужчину приговорили к максимальному наказанию — пожизненному лишению свободы.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Поэтому мужчине придется выплатить 5 млн грн двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины.

Убийство общественного активиста

24 марта общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича избили в его квартире на Печерске. После этого 37-летнего мужчину посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Тело активиста с множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенной канаве под Киевом 28 марта.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве общественного активиста. Двое из них являются уроженцами Луганской области, еще один – житель Киева.

Источник: Прокуратура Киева

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