У Києві суд оголосив вирок вбивці відомого стиліста Катерини Положай. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.

37-річну власницю салону краси Катерину Положай вбили 19 листопада 2015 року у Шевченківському районі столиці. Вбивцею виявився її екс-чоловік.

– Колишній чоловік потерпілої через неприязні стосунки ретельно спланував та організував її вбивство. Зловмисник достеменно знав розпорядок дня колишньої дружини та маршрути її пересування містом, – зазначили у прокуратурі.

У день вбивства він приїхав до салону краси та очікував на жертву. Коли жінка зайшла до приміщення, то чоловік прошмигнув за нею.

Там більше нікого не було. Вбивця з особливою жорстокістю завдав екс-дружині численні поранення, переважно в область обличчя та шиї, що призвело до її смерті.

Потім він намагався знищити докази, вигадав алібі. Проте під час слідства правоохоронцям вдалося здобути неспростовні докази вчинення злочину саме цією особою.

Чоловіка визнали винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 1 ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) КК України. Чоловіка засудили до максимального покарання – довічного позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілої сторони. Тому чоловіку доведеться виплатити 5 млн грн двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки.

Вбивство громадського активіста

24 березня громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича побили в його квартирі на Печерську. Після цього 37-річного чоловіка посадили в автомобіль та повезли в невідомому напрямку.

Тіло активіста із множинними ножовими пораненнями знайшли в закинутій канаві під Києвом 28 березня.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві громадського активіста. Двоє з них є уродженцями Луганської області, ще один – житель Києва.