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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Нашли полуголым в лесопосадке: на Киевщине сын жестоко убил сожителя матери

В селе Остролучье Броварского района Киевской области в марте загадочно исчез 52-летний мужчина. На днях его окровавленное тело нашли в нескольких километрах от дома.

Нашли полуголым в лесопосадке: на Киевщине сын жестоко убил сожителя матери

Сожительница пропавшего Сергея рассказала журналистам, что в ночь исчезновения он лег спать отдельно, а утром женщина застала аккуратно застелена кровать.

Впоследствии она поняла, что муж сбежал через открытое окно: возле кровати осталась одежда и обувь.

Нашли полуголым в лесопосадке: на Киевщине сын жестоко убил сожителя матери

И женщина, и ее сын от первого брака были убеждены, что Сергей убежал “от семейной жизни”. Более того, Надежда призналась, что Сергей злоупотреблял алкоголем более десяти лет.

Однако после трех недель поисков его тело случайно нашли в лесопосадке возле заброшенной фермы.

Нашли полуголым в лесопосадке: на Киевщине сын жестоко убил сожителя матери

— Территория, где нашли тело — это кусты и кустарники, туда не каждый человек может подойти, — подтвердил староста деревни.

Правоохранители подтвердили, что мужчина умер в результате многочисленных ножевых ранений, а в доме семьи нашли кровавое пятно, спрятанное под ковром.

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После этого все село начало подозревать в кровавой расправе родного сына Надежды, 28-летнего Ивана. После общения с полицией парень признался в содеянном.

— В тот вечер в доме вспыхнула ссора. Мечтая отомстить за многолетние издевательства, он не сдержался и бросился на него с ножом, — сообщили в полиции.

Пока непонятно, как парень бесшумно перетянул тяжелое тело жертвы за несколько километров от дома. Следствие по делу продолжается.

Убийство отчима в Донецкой области

В Донецкой области в новогоднюю ночь 28-летний мужчина зарезал отчима, а окровавленный нож выбросил в колодец.

Выяснилось, что драка между мужчинами возникла во время совместного распития алкоголя.

С серьезным ранением бедра 51-летнего мужчину госпитализировали в местную травматологию, однако спасти его не удалось.

Уже судимому 28-летнему мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Источник: Надзвичайні новини

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