Знайшли напівголим у лісопосадці: на Київщині син жорстоко вбив співмешканця матері

У селі Гостролуччя Броварського району на Київщині у березні загадково зник 52-річний чоловік. Днями його закривавлене тіло знайшли за декілька кілометрів від дому.

Співмешканка зниклого Сергія розповіла журналістам, що у ніч зникнення він ліг спати окремо, а вранці жінка застала акуратно застелене ліжко.

Згодом вона зрозуміла, що чоловік втік через відчинене вікно: біля ліжка залишився одяг та взуття.

І жінка, і її син від першого шлюбу були переконані, що Сергій втік “від сімейного життя”. Більше того, Надія зізналася, що Сергій зловживав алкоголем більше десяти років.

Однак після трьох тижнів пошуків його тіло випадково знайшли у лісопосадці біля закинутої ферми.

– Територія, де знайшли тіло – це кущі і чагарники, туди не кожна людина може підійти, – підтвердив староста села.

Правоохоронці підтвердили, що чоловік помер внаслідок численних ножових поранень, а в будинку родини знайшли криваву пляму, заховану під килимом.

Після цього все село почало підозрювати у кривавій розправі рідного сина Надії, 28-річного Івана. Після спілкування з поліцією хлопець зізнався у скоєному.

– Того вечора в будинку спалахнула сварка. Мріючи помститися за багаторічні знущання, він не стримав свою люті і кинувся на нього з ножем, – повідомили в поліції.

Поки незрозуміло, як хлопець безшумно перетягнув важке тіло жертви за кілька кілометрів від будинку. Наразі слідство у справі триває.

Вбивство вітчима на Донеччині

У Донецькій області в новорічну ніч 28-річний чоловік зарізав вітчима, а закривавлений ніж викинув у колодязь.

З’ясувалося, що бійка між чоловіками виникла під час спільного розпиття алкоголю.

З серйозним пораненням стегна 51-річного чоловіка госпіталізували до місцевої травматології, однак врятувати його не вдалося.

Вже судимому 28-річному чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.