Умисне знищення або пошкодження майна – за цією статтею ККУ (ч. 2 ст. 194) оголошено підозру колишньому депутату Київради Віталію Даниленку, який ввечері 6 квітня влаштував пожежу в квартирі, де перебували його дружина та четверо дітей.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок від трьох до десяти років.
За даними слідчих, під час конфлікту чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні.
Вогонь пошкодив вхідні двері до квартири та майно, що знаходилося у тамбурі.
Нині вирішується питання щодо обрання Даниленку запобіжного заходу.
Окрім того, перевіряється його причетність до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.
Даниленко підпалив квартиру з дружиною та дітьми
6 квітня, близько 22.00, екс-депутат Київради Віталій Даниленко підпалив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Героїв Оборони, де на той момент перебувала його дружина та четверо малолітні дітей.
Поліцейські встановили, що між 45-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт, наслідком якого стала пожежа. Мешканців будинку евакуювали, а палія затримали.
Свої дії Даниленко пояснив тим, дружина йому зраджує.
За кілька днів до цього інциденту він нібито спалив також Mercedes дружини, проте цей факт ще перевіряється.