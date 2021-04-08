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Валентина Летяк |

Екс-депутату Київради Даниленку оголошено підозру за підпал квартири з дружиною і дітьми

Умисне знищення або пошкодження майна – за цією статтею ККУ (ч. 2 ст. 194) оголошено підозру колишньому депутату Київради Віталію Даниленку, який ввечері 6 квітня влаштував пожежу в квартирі, де перебували його дружина та четверо дітей.

Віталію Даниленку оголошено підозру

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок від трьох до десяти років.

За даними слідчих, під час конфлікту чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні.

Вогонь пошкодив вхідні двері до квартири та майно, що знаходилося у тамбурі.

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Нині вирішується питання щодо обрання Даниленку запобіжного заходу.

Окрім того, перевіряється його причетність до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

Даниленко підпалив квартиру з дружиною та дітьми

6 квітня, близько 22.00, екс-депутат Київради Віталій Даниленко підпалив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Героїв Оборони, де на той момент перебувала його дружина та четверо малолітні дітей.

Поліцейські встановили, що між 45-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт, наслідком якого стала пожежа. Мешканців будинку евакуювали, а палія затримали.

Свої дії Даниленко пояснив тим, дружина йому зраджує.

За кілька днів до цього інциденту він нібито спалив також Mercedes дружини, проте цей факт ще перевіряється.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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