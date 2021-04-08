Умисне знищення або пошкодження майна – за цією статтею ККУ (ч. 2 ст. 194) оголошено підозру колишньому депутату Київради Віталію Даниленку, який ввечері 6 квітня влаштував пожежу в квартирі, де перебували його дружина та четверо дітей.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок від трьох до десяти років.

За даними слідчих, під час конфлікту чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні.

Вогонь пошкодив вхідні двері до квартири та майно, що знаходилося у тамбурі.

Нині вирішується питання щодо обрання Даниленку запобіжного заходу.

Окрім того, перевіряється його причетність до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

Даниленко підпалив квартиру з дружиною та дітьми

6 квітня, близько 22.00, екс-депутат Київради Віталій Даниленко підпалив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Героїв Оборони, де на той момент перебувала його дружина та четверо малолітні дітей.

Поліцейські встановили, що між 45-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт, наслідком якого стала пожежа. Мешканців будинку евакуювали, а палія затримали.

Свої дії Даниленко пояснив тим, дружина йому зраджує.

За кілька днів до цього інциденту він нібито спалив також Mercedes дружини, проте цей факт ще перевіряється.