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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Бросила с балкона и добила ножом: одесситка предстанет перед судом за убийство кота

В Одессе будут судить женщину, которая выбросила с балкона 10-го этажа кота, а потом порезала его ножом.

Бросила с балкона и добила ножом: одесситка предстанет перед судом за убийство кота

Правоохранители установили, что в феврале 2021 года 56-летняя женщина, во время внезапного нападения агрессии, сбросила кота с балкона квартиры на 10-м этаже.

После этого одесситка, увидев, что животное выжило, вышла на улицу и нанесла ему несколько ударов кухонным ножом, от чего кот погиб.

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры 6 апреля направили в суд обвинительный акт в отношении женщины. Ей объявили подозрение в жестоком обращении с животными.

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Ранее следователи выяснили, что одесситка выбросила с балкона своего кота, потому что тот поцарапал ей руку.

Затем злоумышленница взяла нож, добила его и выбросила в мусорный бак.

Свидетелем жестокого обращения с животным стала местная жительница, которая и обратилась в полицию.

Источник: Одесская областная прокуратура

Фото: Dreamstime

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