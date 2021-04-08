Кинула з балкона і добила ножем: одеситка постане перед судом за вбивство кота

В Одесі судитимуть жінку, яка викинула з балкона 10-го поверху кота, а потім порізала його ножем.

Правоохоронці встановили, що в лютому 2021 року 56-річна жінка, під час раптового нападу агресії, скинула кота з балкону квартири на 10-му поверсі.

Після цього одеситка, побачивши, що тварина вижила, вийшла на вулицю і завдала їй декілька ударів кухонним ножем, від чого кіт загинув.

Прокурори Суворовської окружної прокуратури 6 квітня направили до суду обвинувальний акт щодо жінки. Їй оголосили підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

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Раніше слідчі з’ясували, що одеситка викинула з балкону свого кота, бо той подряпав їй руку.

Потім зловмисниця взяла ніж, добила його і викинула у сміттєвий бак.

Свідком жорстоко поводження з твариною стала місцева мешканка, яка і звернулася до поліції.

Джерело: Одеська обласна прокуратура