PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Кинула з балкона і добила ножем: одеситка постане перед судом за вбивство кота

В Одесі судитимуть жінку, яка викинула з балкона 10-го поверху кота, а потім порізала його ножем.

Кинула з балкона і добила ножем: одеситка постане перед судом за вбивство кота

Правоохоронці встановили, що в лютому 2021 року 56-річна жінка, під час раптового нападу агресії, скинула кота з балкону квартири на 10-му поверсі.

Після цього одеситка, побачивши, що тварина вижила, вийшла на вулицю і завдала їй декілька ударів кухонним ножем, від чого кіт загинув.

Прокурори Суворовської окружної прокуратури 6 квітня направили до суду обвинувальний акт щодо жінки. Їй оголосили підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

Читайте
Під Одесою чоловік вбив каменем кота на очах у господаря

Раніше слідчі з’ясували, що одеситка викинула з балкону свого кота, бо той подряпав їй руку.

Потім зловмисниця взяла ніж, добила його і викинула у сміттєвий бак.

Свідком жорстоко поводження з твариною стала місцева мешканка, яка і звернулася до поліції.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка