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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Одессе мать избила 10-летнюю дочь горячей сковородкой

В Одессе мать во время ссоры избила 10-летнего ребенка горячей сковородкой. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за избиение дочери и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

дитина

Врачи диагностировали у девочки ожоги бедра и ягодиц I-II степени. Ей оказали необходимую помощь, сейчас она проходит лечение дома.

О факте избиения сообщил полицию отец 10-летней девочки. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение). Также об избиении ребенка проинформировали службу по делам детей.

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Избиение ребенка на Николаевщине

В Николаевской области избили 11-месячного мальчика. На теле у ребенка заметили многочисленные синяки и царапины.

В то же время 16-летняя мать ребенка отрицает свою вину. Мол, несколько дней оставляла сына у подруги, а сама шла на работу.

Источник: Нацполиция

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