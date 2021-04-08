В квартире дома по улице Днепроводской в ​​Киеве произошло убийство из ревности. 59-летний мужчина пришел домой и застал свою жену со знакомым.

Между ними началась драка, хозяин квартиры схватил со стола кухонный нож и ударил им оппонента в грудь.

Пострадавший 39-летний киевлянин от полученного ранения скончался на месте.

Женщине также досталось, ее ранили, когда пыталась их разнять.

Они успела позвать на помощь соседей, именно они вызвали полицию, а злоумышленник скрылся. Саму женщину скорая забрала в больницу.

Вскоре полиция нашла и задержала подозреваемого в убийстве — он скрывался в подъезде.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Под Киевом сын жестоко убил сожителя матери

На днях в одном из сел Броварского района Киевской области нашли тело 52-летнего мужчины, который загадочно исчез в марте.

После трех недель поисков его тело случайно нашли в лесопосадке возле заброшенной фермы.

Мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений, а в доме семьи нашли кровавое пятно, спрятанное под ковром.

Поэтому начали подозревать в убийстве мужчины его пасынка. После общения с полицией парень признался в содеянном.