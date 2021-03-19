В Киеве СБУ прекратила работу ботофермы, через которую распространяли фейковою информацию об Украине. Ее деятельность финансировали из России.

Злоумышленники разместили оборудования в одной из киевских квартир. Они создавали и продвигали фейковые аккаунты в соцсетях, откуда распространяли ложную информацию среди населения.

Искаженная информация должна была распространять негативные настроения в обществе и подорвать доверие к украинской власти внутри страны и за границей.

Спецслужба установила, что общее количество фейковых аккаунтов составило более 5 тыс. А фигуранты действовали в интересах тех лиц, которые поддерживали войну против Украины.

Кроме этого, для своей деятельности они использовали украинские SIM-карты.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3 тыс. SIM-карт.















Распространяли фейки об Украине: СБУ разоблачила ботоферму, которую финансировала РФ / 4 фотографии

СБУ заблокировала кибератаку ФСБ РФ

Недавно СБУ заблокировала хакерские атаки на государственные информационные ресурсы Украины.

Их осуществила группа хакеров Armageddon, которая контролируется Федеральной службой безопасности России.

Злоумышленники пытались получить секретную информацию высших органов власти путем хакерских атак.