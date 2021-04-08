На Херсонщині СБУ викрила екс-співробітника так званої спецслужби терористів “Міністерства держбезпеки ЛНР”, який працевлаштувався у структуру МВС України.

Чоловік незаконно став адміністратором одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області.

Під час оформлення на роботу він надав фальшиві документи. Слідчі встановили, що він міг передавати інформацію із закритих баз даних для представників бойовиків.

За даними правоохоронців, чоловік протягом 2015-2016 років був “оперативним співробітником МДБ ЛНР”.

Він збирав інформацію про місця дислокації та засоби безпеки адмінбудівель державних та правоохоронних органів України, просував антиукраїнську ідеологію серед жителів в Луганській області та залякував українців.

Під час обшуків вилучили документи зловмисника та дві тротилові шашки із електродетонаторами.











СБУ викрила бойовика “ЛНР”, який працював в держорганах України / 3 фотографии

На Харківщині СБУ затримала бойовика “ЛНР”

Нещодавно СБУ затримала бойовика “ЛНР” на території Харківської області.

Громадянин України за власної ініціативи вступив до лав незаконних збройних формувань та воював проти бійців ЗСУ.

Чоловік був членом “народного ополчення Донбасу”. Він залякував мирних жителів Луганської області.