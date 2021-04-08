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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

В Одесі мати побила 10-річну доньку гарячою сковорідкою

В Одесі мати під час сварки побила 10-річну дитину гарячою сковорідкою. Раніше жінка уже притягувалася до адміністративної відповідальності за побиття доньки та неналежне виконання батьківських обов’язків.

дитина

Лікарі діагностували у дівчинки опіки стегна та сідниць І-ІІ ступеня. Їй надали необхідну допомогу, наразі вона проходить лікування вдома.

Про факт побиття повідомив поліцію батько 10-річної дівчинки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження  за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження). Також про побиття дитини повідомлено службу у справах дітей.

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Побиття дитини на Миколаївщині

У Миколаївській області побили 11-місячного хлопчика. На тілі у дитини помітили численні синці та подряпини.

Водночас 16-річна мати дитини заперечує свою провину. Мовляв, кілька днів залишала сина у подруги, а сама йшла на роботу.

Джерело: Нацполіція

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