У квартирі будинку на вулиці Дніпроводській у Києві сталося вбивство через ревнощі. 59-річний чоловік прийшов додому і застав свою дружину зі знайомим.

Між ними почалася бійка, господар квартири схопив зі столу кухонний ніж і вдарив ним опонента в груди.

Потерпілий 39-річний киянин від отриманого поранення помер на місці.

Жінці також дісталося, її поранили, коли намагалася їх розборонити.

Вони встигла покликати на допомогу сусідів, саме вони викликали поліцію, а зловмисник утік. Саму жінку швидка забрала до лікарні.

Згодом поліція знайшла та затримала підозрюваного у вбивстві – він переховувався у під’їзді.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці.

Під Києвом син жорстоко вбив співмешканця матері

Днями в одному з сіл Броварського району Київської області знайшли тіло 52-річного чоловіка, який загадково зник у березні.

Після трьох тижнів пошуків його тіло випадково знайшли у лісопосадці біля закинутої ферми.

Чоловік помер від численних ножових поранень, а в будинку родини знайшли криваву пляму, заховану під килимом.

Тому почали підозрювати у вбивстві чоловіка його пасинка. Після спілкування з поліцією хлопець зізнався у скоєному.