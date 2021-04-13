Вимагав $50 тис. за нерозголошення: СБУ викрила свого співробітника на шантажі

В Одеській області СБУ викрила співробітника Управління СБУ, який вимагав $50 тис. від громадянина.

Слідство вважає, що чоловік у 2020 році погрожував громадянину оприлюднити компрометуючі аудіозаписи. У них була розмова з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата.

За нерозголошення співробітник СБУ вимагав грошову винагороду. Однак шантаж вівся не напряму, а через виконавця.

– Також, ці записи містили змонтовані розмови про нібито вбивство народного обранця. За нерозголошення цієї інформації у ЗМІ, організатор вимагав $50 тис. Він забезпечив виконавців незареєстрованим номером телефону для конспірації та проконсультував їх, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів, – розповіли в СБУ.

Хабарництво на Сумщині

Служба безпеки України викрила на корупційній схемі АТ Сумиобленерго. Керівництво компанії незаконно вивело з активів 80 млн грн.

Адміністрація повинна була провести ремонтні роботи енергетичної системи регіону. Для цього підготували всю необхідну документацію.

Виявилося, що насправді було проведено лише 40% запланованих робіт. Однак кошти за їхнє виконання у повному обсязі перерахували на рахунки пов’язаних структур.