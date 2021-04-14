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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Сжигала мусор во дворе: в Одесской области от ожогов тела умерла пенсионерка

В Одесской области 77-летняя женщина умерла в местной больнице, куда ее госпитализировали с ожогами всего тела.

Сжигала мусор во дворе: в Одесской области от ожогов тела умерла пенсионерка

Правоохранители узнали о трагедии от врачей медицинского учреждения. По данным полиции, жительница поселка Окны сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины с отметкой — внезапная смерть. Следствие продолжается.

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В полиции напоминают, что согласно действующему законодательству, сжигать мусор и бытовые отходы разрешается только на специально предназначенных для этого объектах, поскольку самостоятельное сжигания загрязняет окружающую среду, а неосторожность с огнем может даже стоить жизни.

Смерть роженицы

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умерла 28-летняя роженица. Женщина болела коронавирусом.

У пациентки было 90% поражения легких, она дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. Три недели назад ей сделали кесарево сечение.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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