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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Спалювала сміття у дворі: на Одещині від опіків тіла померла пенсіонерка

В Одеській області 77-річна жінка померла у місцевій лікарні, куди її госпіталізували з опіками всього тіла.

Спалювала сміття у дворі: на Одещині від опіків тіла померла пенсіонерка

Правоохоронці дізналися про трагедію від лікарів медичного закладу. За даними поліції, мешканка селища Окни спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України з позначкою – раптова смерть. Слідство триває.

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У поліції нагадують, що згідно з чинним законодавством, спалювати сміття та побутові відходи дозволяється лише на спеціально призначених для цього об’єктах, оскільки самостійне спалювання забруднює довкілля, а необережність з вогнем може навіть коштувати життя.

Смерть породіллі

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померла 28-річна породілля. Жінка хворіла на коронавірус.

У пацієнтки було 90% ураження легень, вона дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень. Три тижні тому їй зробили кесарів розтин.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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