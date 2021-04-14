В Одеській області 77-річна жінка померла у місцевій лікарні, куди її госпіталізували з опіками всього тіла.

Правоохоронці дізналися про трагедію від лікарів медичного закладу. За даними поліції, мешканка селища Окни спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України з позначкою – раптова смерть. Слідство триває.

У поліції нагадують, що згідно з чинним законодавством, спалювати сміття та побутові відходи дозволяється лише на спеціально призначених для цього об’єктах, оскільки самостійне спалювання забруднює довкілля, а необережність з вогнем може навіть коштувати життя.

Смерть породіллі

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померла 28-річна породілля. Жінка хворіла на коронавірус.

У пацієнтки було 90% ураження легень, вона дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень. Три тижні тому їй зробили кесарів розтин.