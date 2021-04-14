У Кам’янському Дніпропетровської області невідомі полишили новонароджене немовля у кущах неподалік залізничної колії. Малюку вдалося вижити.
Хлопчик був замотаний у брудні пелюшки та поліетиленовий пакет. Його помітила перехожа під час прогулянки з собакою.
Жінка викликала поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, доправили дитину до пологового будинку.
Медики визначили, що малюку – лише декілька годин. У нього зафіксували переохолодження, але його життю нічого не загрожує.
Нині йому надають медичну допомогу, стан хлопчика – стабільний.
Правоохоронці розшукують матір дитини.
Полишила дитину у туалеті
У Харківській області жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.
Правоохоронці відшукали горе-матір.
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