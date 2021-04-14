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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Брудні пелюшки і пакет: у Кам’янському невідомі залишили немовля на вулиці

У Кам’янському Дніпропетровської області невідомі полишили новонароджене немовля у кущах неподалік залізничної колії. Малюку вдалося вижити.

дитина смерть

Хлопчик був замотаний у брудні пелюшки та поліетиленовий пакет. Його помітила перехожа під час прогулянки з собакою.

Жінка викликала поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, доправили дитину до пологового будинку.

Медики визначили, що малюку – лише декілька годин. У нього зафіксували переохолодження, але його життю нічого не загрожує.

Нині йому надають медичну допомогу, стан хлопчика – стабільний.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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