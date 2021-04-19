На станции Т.Г. Шевченко в Смеле Черкасской области 16-летнего подростка ударило током контактной сети. Парня госпитализировали с 50% ожогами тела.

Чрезвычайное происшествие произошло, когда школьник, катаясь с другом на велосипедах возле станции, решил подняться на крышу цистерны.

Сейчас пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. На днях ему должны делать операцию по пересадке кожи.

По информации железнодорожников, напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ. При приближении к проводу контактной сети ближе, чем на 2 м, может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом, что вызывает электротравму с тяжелыми последствиями для здоровья.

В Одесской области пенсионерка умерла от ожогов

13 апреля в Одесской области пенсионерка умерла от ожогов.

По данным полиции, 77-летняя жительница поселка Окны сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Источник: Одесская железная дорога

Фото: Одесская железная дорога