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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

50% ожогов тела: в Черкасской области 16-летнего парня ударило током на железной дороге

цистерна_залізниця

На станции Т.Г. Шевченко в Смеле Черкасской области 16-летнего подростка ударило током контактной сети. Парня госпитализировали с 50% ожогами тела.

Чрезвычайное происшествие произошло, когда школьник, катаясь с другом на велосипедах возле станции, решил подняться на крышу цистерны.

Сейчас пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. На днях ему должны делать операцию по пересадке кожи.

По информации железнодорожников, напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ. При приближении к проводу контактной сети ближе, чем на 2 м, может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом, что вызывает электротравму с тяжелыми последствиями для здоровья.

В Одесской области пенсионерка умерла от ожогов

13 апреля в Одесской области пенсионерка умерла от ожогов.

По данным полиции, 77-летняя жительница поселка Окны сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Источник: Одесская железная дорога

Фото: Одесская железная дорога

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