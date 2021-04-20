На трассе под Киевом произошел конфликт между водителями маршрутки и автомобиля Mercedes. Водитель авто стрелял из пистолета в водителя маршрутного транспорта.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 19 апреля на трассе Киев-Чернигов вблизи поселка Прогресс.

Водитель Mercedes перекрыл движение своей машиной и вместе с пистолетом пошел выяснять отношения с водителем маршрутки.

Отмечается, что в то время в маршрутке находились люди. Однако водитель Mercedes все равно начал стрелять.

По данным источника, пассажиры утверждают, что после стрельбы водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

ДТП на трассе Киев-Чернигов

На автодороге Киев-Чернигов произошло ДТП — грузовой автомобиль на мосту пробил ограждение и упал в реку Десна.

В полицию поступило сообщение об аварии от очевидца, который рассказал, что из кабины грузового автомобиля никто не выбрался.