Миссия ОБСЕ зафиксировала боевиков РФ на бывших позициях ВСУ возле Золотого

Миссия ОБСЕ зафиксировала российских военных, которые нарушают Минские договоренности и заходят на бывшие позиции ВСУ вблизи Золотого Луганской области.

Миссия отчитывается, что активность и передвижения боевиков наблюдались 17 и 18 апреля на позициях и в области разведения войск.

По данным наблюдателей, команда СММ видела недалеко от блокпоста вооруженных формирований возле Золотого пять российских наемников с наружными повязками, на которых была надпись СЦКК.

Из них двое прошли вглубь участка к месту примерно за 350 м к северу, а потом вернулись.

Также СММ ОБСЕ снова видела раньше зафиксированные восемь контейнеров, расположенных к югу от участка разведения.

Накануне, вечером 17 апреля в рамках этого же участка БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал трех человек на бывшей позиции Вооруженных сил Украины, примерно за 800 м от путепровода над железнодорожными путями.

Кроме того, нашли еще трех боевиков на бывшей украинской позиции ориентировочно за 1,5 км возле восточного края участка.

Между тем 16 апреля за пределами участка разведения в районе оккупированного Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал 80 противотанковых мин, установленных в поле ориентировочно за 150 м от жилого района, а также три противотанковые мины — примерно за 1 км.

В то же время БПЛА неподалеку от участка в который раз зафиксировал 30 и 40 противотанковых мин, установленных в полях.

По оценке наблюдателей, все эти мины принадлежат именно военным РФ.

Обострение на Донбассе

Накануне наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что Россия накапливает технику на Донбассе. В частности, 269 единиц разного типа вооружений и военной техники разместили на оккупированной территории.

Почти на всех полигонах обнаружили бронированные машины — всего 113 единиц.

Кроме этого, миссия ОБСЕ заявила, что боевики мешают работать наблюдателям.

Источник: СММ ОБСЕ