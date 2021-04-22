Втікли з “ДНР” транзитом через РФ: на Харківщині затримали чоловіка та жінку

У Харківській області прикордонники затримали чоловіка і жінку, які були членами так званої ДНР.

Бойовики через Росію їхали з окупованої РФ території.

Інформацію про спробу названих осіб перетнути держкордон ще в березні передали ДПСУ зі Служби безпеки України.

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Під час обшуку правоохоронці виявили докази участі чоловіка та жінки в незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

– Я служив акумуляторником у батальйоні постачання “ДНР” з 2014 до 2020 року. Мені було присвоєно звання старшого сержанта. Після того, як у мене закінчився контракт, я його вирішив не продовжувати, – розповів на допиті затриманий.

Жінка також зізналася прикордонникам, що працювала в так званій охоронній фірмі на території “ДНР”.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Надія на деескалацію

Сьогодні, 22 квітня, радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович висловив надію, що ситуація на Донбасі вже найближчим часом може покращитися.

Деескалація конфлікту, за його словами, залежатиме від затвердження документа про додаткові заходи щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті.

Текст відповідної ініціативи може бути представлений на спільному засіданні ТКГ в наступну середу, 28 квітня.