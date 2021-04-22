Ситуация на Донбассе может улучшиться, а эскалация пойти на спад уже в ближайшее время.
Такой прогноз озвучил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, все зависит от утверждении документа дополнительных мер по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте.
— Мы его (документ, — Ред.) в первом чтении прочитали… До конца недели должно состояться второе чтение, — отметил Алексей Арестович.
По его словам, затем документ может быть представлен на общем заседании ТКГ в следующую среду, 28 апреля.
— Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда касательно снижения эскалации на фронте, — сказал он.
Эскалация на Донбассе
С конца марта на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Оккупанты нарушали режим тишины, в результате чего погибли украинские военные.
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