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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Есть надежда на снижение уровня напряженности на Донбассе — Арестович

Есть надежда на снижение уровня напряженности на Донбассе — Арестович

Ситуация на Донбассе может улучшиться, а эскалация пойти на спад уже в ближайшее время.

Такой прогноз озвучил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, все зависит от утверждении документа дополнительных мер по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте.

— Мы его (документ, — Ред.) в первом чтении прочитали… До конца недели должно состояться второе чтение, — отметил Алексей Арестович.

По его словам, затем документ может быть представлен на общем заседании ТКГ в следующую среду, 28 апреля.

— Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда касательно снижения эскалации на фронте, — сказал он.

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Эскалация на Донбассе

С конца марта на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Оккупанты нарушали режим тишины, в результате чего погибли украинские военные.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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