Обстріляли Водяне – бойовики на Донбасі пошкодили інфраструктуру

Підконтрольні Росії бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли село Водяне в Донецькій області. Вони пошкодили цивільні об’єкти та інфраструктуру.

Інцидент стався ввечері 24 квітня. Близько 21:00 окупанти випустили в бік населеного пункту 12 мін 120-го калібру, чотири міни 82-го калібру і 12 боєприпасів з СПГ.

В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали.

Українська сторона вже повідомила нотою спостерігачів СММ ОБСЄ про обстріл бойовиків з доказами його наслідків.

– З початку поточного року в СММ ОБСЄ направили 177 нот, в яких зафіксовані найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов’язані також з обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали становлять основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі, – повідомили в штабі ООС.















Пошкодили цивільні об’єкти: бойовики на Донбасі обстріляли Водяне / 4 фотографии

Бойовики планують провокації на Великдень

На Донбасі бойовики планують низку провокацій на Великдень із застосуванням зброї та військової техніки. У такий спосіб вони спробують дати привід Росії звинуватити Україну в геноциді власного народу і нехтуванні почуттями вірян.

У штабі ООС повідомили, що також не виключається можливість жертв серед мирного населення.