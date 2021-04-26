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Вікторія Гірко |

Справу про зґвалтування і вбивство 7-річної Марії Борисової закриють – поліція

вбивство борисової

Справу про зґвалтування і вбивство 7-річної Марійки Борисової у Херсонській області через смерть підозрюваного.

Про це повідомила речниця Нацполіції у Херсонській області Тетяна Скуба. Вона зазначила, що справу закриють після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій досудове розслідування у кримінальному провадженні буде закінчено у порядку, передбаченому пунктом 5 частини першої ст. 284 КПК України (у зв’язку зі смертю підозрюваного), – зазначила вона.

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За словами речниці, фахівці провели психіатричну експертизу підозрюваного, але висновків ще не отримали.

Днями стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Марії Борисової наклав на себе руки в Херсонському СІЗО. Але детальну інформацію слідство не розголошує.

За інформацією місцевих ЗМІ, він зробив мотузку з постільної білизни, прив’язав її до решітки на вікні та повісився.

Чоловіка підозрювали у вбивстві і зґвалтуванні 7-річної Марійки Борисової. 11 березня труп дівчинки було знайдено у мішку за сараєм неподалік від дому, де вона проживала. Раніше він вже мав кілька судимостей, одна з яких – за зґвалтування.

Джерело: Суспільне 

Фото: Нацполіція

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