В Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили четыре трупа в колодце: супругов и еще двух мужчин.

Погибших обнаружил пастух и сразу сообщил в полицию.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Поэтому полиция открыла уголовное дело по статье Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай.

Сейчас правоохранители ожидают результатов экспертизы, которая должна установить, были ли погибшие в нетрезвом состоянии.







Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области / 2 фотографии

25 апреля обнаружили четыре тела в колодцев в Одесской области. Их личности сразу установили. Все погибшие — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте происшествия работали не только полицейские, но и спасатели. Именно бойцы ГСЧС откачали воду из колодца и достали тела.