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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области

Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили четыре трупа в колодце: супругов и еще двух мужчин.

Погибших обнаружил пастух и сразу сообщил в полицию.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Поэтому полиция открыла уголовное дело по статье Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай.

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Сейчас правоохранители ожидают результатов экспертизы, которая должна установить, были ли погибшие в нетрезвом состоянии.

  • Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области
  • Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области
  • Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области
  • Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области
Тела нашли в колодце: названа причина гибели четырех человек в Одесской области / 2 фотографии

25 апреля обнаружили четыре тела в колодцев в Одесской области. Их личности сразу установили. Все погибшие — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте происшествия работали не только полицейские, но и спасатели. Именно бойцы ГСЧС откачали воду из колодца и достали тела.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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