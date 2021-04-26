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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині

Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині

У Білгород-Дністровському районі Одеської області виявили чотири трупи у колодязі: подружжя та ще двох чоловіків.

Загиблих виявив пастух та одразу повідомив у поліцію.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті немає. Тому поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок.

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Нині правоохоронці очікують на результати експертизи, яка повинна встановити чи були загиблі у нетверезому стані.

  • Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині
  • Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині
  • Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині
  • Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині
Тіла знайшли в колодязі: названо причину загибелі чотирьох людей на Одещині / 2 фотографии

25 квітня виявили чотири тіла в колодязів в Одеській області. Їхні особи одразу встановили. Всі загиблі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

На місці події працювали не тільки поліцейські, але і рятувальники. Саме бійці ДСНС відкачали воду з колодязя і дістали тіла.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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