Взрыв на Позняках в Киеве: пяти сотрудникам Киевгаза объявили подозрения

По делу о взрыве на Позняках в Киеве правоохранители объявили подозрения пяти служащим АО Киевгаз.

Сотрудники Киевской городской прокуратуры в рамках расследования сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей, первому заместителю главы правления АО Киевгаз, трем главным инженерам управления эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда.

В прокуратуре, ссылаясь на выводы комплексной судебной экспертизы, считают, что должностные лица АО Киевгаз при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов. Речь идет об установке технологической перемычки — байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Именно в результате этого 21 июня 2020 года прогремел взрыв газа.