PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Взрыв на Позняках в Киеве: пяти сотрудникам Киевгаза объявили подозрения

Взрыв на Позняках в Киеве: пяти сотрудникам Киевгаза объявили подозрения

По делу о взрыве на Позняках в Киеве правоохранители объявили подозрения пяти служащим АО Киевгаз.

Сотрудники Киевской городской прокуратуры в рамках расследования сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей, первому заместителю главы правления АО Киевгаз, трем главным инженерам управления эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда.

В прокуратуре, ссылаясь на выводы комплексной судебной экспертизы, считают, что должностные лица АО Киевгаз при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов. Речь идет об установке технологической перемычки — байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Именно в результате этого 21 июня 2020 года прогремел взрыв газа.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка