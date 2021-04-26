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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Вибух на Позняках у Києві: п’ятьом службовцям Київгазу оголосили підозри

Вибух на Позняках у Києві: п’ятьом службовцям Київгазу оголосили підозри

У справі про вибух на Позняках у Києві правоохоронці оголосили підозри п’ятьом службовцям АТ Київгаз.

Співробітники Київської міської прокуратури у межах розслідування повідомили про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ Київгаз, трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці.

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У прокуратурі, посилаючись на висновки комплексної судової експертизи, вважають, що службові особи АТ Київгаз під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку допустили порушення вимог низки нормативно-правових актів. Йдеться про встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Саме в результаті цього 21 червня 2020 року пролунав вибух газу.

Вибух на Позняках

21 червня на вулиці Соломії Крушельницької близько 10.00 стався вибух у 10-поверховому будинку. Внаслідок цього зруйнувалось міжповерхове перекриття п’яти поверхів. Будівля на 40 квартир відновленню не підлягає.

Під час вибуху загинули п’ятеро мешканців: двоє жінок та троє чоловіків. Їхні тіла після роботи на завалах виявили рятувальники ДСНС.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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