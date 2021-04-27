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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Черниговской области четверо детей попали в реанимацию после картофеля с грибами

Дитина в лікарні з отруєнням

В Черниговской области четверо детей из многодетной семьи попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Накануне родители накормили их картофелем с грибами.

Утром 27 апреля детей в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы с одного из населенных пунктов Черниговского района.

У них врачи диагностировали острое отравление неизвестным веществом.

Самому младшему ребенку — восемь месяцев, самому старшему мальчику — семь лет.

Правоохранители установили, что родители накануне накормили детей картошкой с грибами.

Также по данным прокуратуры, многодетная семья, в которой воспитывается пятеро детей, находилась в поле зрения соцслужб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

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Источник: Черниговская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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