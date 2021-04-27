В Черниговской области четверо детей попали в реанимацию после картофеля с грибами

В Черниговской области четверо детей из многодетной семьи попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Накануне родители накормили их картофелем с грибами.

Утром 27 апреля детей в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы с одного из населенных пунктов Черниговского района.

У них врачи диагностировали острое отравление неизвестным веществом.

Самому младшему ребенку — восемь месяцев, самому старшему мальчику — семь лет.

Правоохранители установили, что родители накануне накормили детей картошкой с грибами.

Также по данным прокуратуры, многодетная семья, в которой воспитывается пятеро детей, находилась в поле зрения соцслужб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

Подростки отравились таблетками

В Сумах ранее госпитализировали двух 16-летних девушек, которые отравились таблетками от простуды.

Полиция открыла дело по по ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК Украины.

Источник: Черниговская областная прокуратура