У селі Покровщина Полтавської області чоловік вбив рідного брата через алкоголь. 64-річному селянину не сподобалося, що його родич і за сумісництвом співмешканець прийшов додому на підпитку. Між братами почалася бійка, під час якої Іван до смерті забив на три роки старшого Володимира.

Вранці він почав телефонувати друзям, щоб повідомити про сумну звістку. Водночас запевняв – у смерті брата невинен, він прийшов додому побитим.

Однак поліцейські у версію Івана не повірили. Натомість за будинком виявили закривавлену табуретку. Після цього чоловік зізнався у злочині.

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Брати часто сварилися, особливо через пристрасть старшого до алкоголю. Іван теж випивав, але мав хворе серце, тож вживав більш обачливо. Крім того, такий випадок – це не перший прояв агресії. Молодший брат бив загиблого Володимира, щойно той приходив п’яним.

Вбив сім’ю заради коханки

У Вінниці чоловік вбив свою матір, дружину та двох дітей молотком. Інцидент трапився ще у 2021 році, однак вирок оголосили нещодавно.

Виявилося, що вінничанин здійснив розправу над сім’єю заради іншої жінки, а одразу після вбивства поїхав купувати їй подарунки. Який вирок оголосили чоловіку та деталі вбивства сім’ї у Вінниці, читайте на Фактах ICTV.